Назван лучший смартфон 2018 года
Эксперты оценивали устройства, приложения и мобильные технологии более чем в 30 номинациях. В прошлом году победа досталась iPhone X.
© Фото: Joan Cros, globallookpress
Лучшим смартфоном прошлого года по версии жюри международной выставки Mobile World Congress 2019 стал Huawei Mate 20 Pro. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Эксперты оценивали устройства, приложения и мобильные технологии более чем в 30 номинациях. При этом на звание лучшего смартфона претендовали iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9.
В прошлом году победа досталась iPhone X. Международная выставка проходила с 25 по 28 февраля в Барселоне.
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