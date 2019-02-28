НАТО проведет учения в Черном море

Военно-морские силы стран НАТО проведут учения Poseidon 19 в Черном море. Об этом говорится в сообщении штаба ВМС Румынии.

По данным ведомства, учения пройдут с 1 по 8 марта, причем в них будут задействованы более тысячи военнослужащих. Также будут привлечены 10 румынских и четыре иностранных корабля из Болгарии, Испании, Турции и Германии. Для водолазов в акваторию Черного моря ожидается прибытие двух быстроходных катеров.

Как уточняет ТАСС, целью предстоящих учений заявлено «укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте», а также проверка возможностей ВМС Румынии, которые предоставлены в распоряжение НАТО.

Ранее сообщалось, что совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 пройдут в северо-западной части Черного моря. Речь идет о Николаевской, Херсонской и Одесской областях.