Израильские ВВС атаковали базу боевиков в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали базу палестинских боевиков на территории сектора Газа. Как уточнили в армейской пресс-службе, таким образом был дан ответ на запуск из анклава воздушного шара со взрывчаткой.

Ранее военные Израиля сообщали о том, что шар долетел до одного из приграничных селений. Там он взорвался в воздухе, повредив дом.

«В ответ самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд террористических целей в военном комплексе ХАМАС в центральной части сектора Газа», - уточняется в Twitter ВС страны.

Согласно данным Палестины, авиация Израиля выпустила семь ракет по базе военизированного крыла ХАМАС на территории городе Дейр аль-Балах.

В начале января текущего года израильские ВВС уже наносили удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуск ракеты по территории Израиля из палестинского анклава.