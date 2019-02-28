Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью британскими спутниками связи OneWeb. Трансляция запуска ведется на канале компании Arianspace на YouTube.

Ожидается, что ракета выведет спутники на низкую околоземную орбиту. Благодаря им появится возможность обеспечивать широкополосный доступ в Интернет по всему миру.

Примерно через девять минут после старта должно произойти отделение ускорителей, второй и третьей ступеней. Затем разгонный блок «Фрегат» на протяжении часа будет выводить спутники на низкую круговую орбиту на высоте более тысячи километров.

При этом уточняется, что общая продолжительность миссии составит 1 час 22 минуты, уточняется в Twitter Роскосмоса. В общей сложности OneWeb намерены развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, а к 2021 году – обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Каждый спутник имеет массу 147,7 килограмм и оборудован сразу двумя солнечными батареями, а также плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS.