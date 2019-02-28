Названа неожиданная опасность рукопожатий

Исследователи из Университета Индианаполиса совместно с коллегами из Хьюстонского центра научной судмедэкспертизы выяснили, что десятисекундное рукопожатие может стать причиной передачи ДНК человека не те предметы, которых он не касался.

По данным Science News, исследователям удалось установить, что за указанное время ДНК одного человека может остаться на руке другого. Таким образом последний способен оставить ее на любом предмете.

В ходе работы был проведен эксперимент, согласно которому добровольцы сначала обменивались рукопожатиями, а затем один из них брал нож. В 7% случаев владельцем основной ДНК на ручке ножа был тот человек, который к нему даже не притрагивался, то есть ДНК была передана через посредника.

Ученые убеждены, что для переноса дезоксирибонуклеиновой кислоты в целом может хватить и более короткого временного промежутка. Исследование показывает, что в результате рукопожатий могут, например, осложняться процессы расследования преступлений.