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Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Наталия Майорова
00:38 28.02.2019
Российская резолюция предусматривает необходимость отстаивать независимость и суверенитет Венесуэлы, а также решать сложившуюся там ситуацию через «механизм Монтевидео».
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
© Фото: Li Muzi Xinhua, Globallookpress

Россия распространила собственный проект резолюции по Венесуэле в противовес американскому. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Он добавил, что российская резолюция предусматривает необходимость отстаивать независимость и суверенитет Венесуэлы, а также решать сложившуюся там ситуацию через «механизм Монтевидео».

«Российский проект резолюции по Венесуэле распространен», - заявил Стржижовский.

Вместе с тем он уточнил, что заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдет голосование по резолюциям, вероятнее всего состоится уже в четверг, 28 февраля.

США в проекте резолюции СБ ООН по Венесуэле ранее предложили провести новые выборы в этой стране под международным наблюдением.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо уважать границы и суверенитет Венесуэлы. Более того, он призвал снять блокировку со счетов страны. С таким сообщением Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

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