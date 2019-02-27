Порошенко грубо сорвал шапку с женщины на Украине: видео

Президент Украины Петр Порошенко удивил пользователей Сети очередной выходкой. В среду, 27 февраля, глава страны посети Запорожье, где его встретили местные жители.

Во время пожатия рук и приветствий, Порошенко внезапно сорвал шапку с головы одной из девушек, которая пришла на встречу с украинским лидером. Все произошло мгновенно, в результате чего украинка не сразу осознала происходящее. Кадры были опубликованы на YouTube.

Пользователи Сети предположили, что Порошенко мог услышать что-то неприятное, решив таким образом «отомстить».

Один из пользователей иронично предположил, что украинский лидер просто очень суеверный, а если «сорвать с человека шапку, то можно стать президентом».

«Пьяный, что ли?», - поинтересовалась другая комментаторша.

Однако, что именно стало причиной такого порыва - достоверно неизвестно.

Ранее разбитые дороги во Львовской области едва не стали проблемой для проезжающего кортежа Порошенко - автомобили практически увязли в ямах прямо посреди улицы.