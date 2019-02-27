В Приморье поезд прошел сквозь «стену» из огня и дыма: видео

Лесные пожары в Приморье охватывают все большие территории и уже вплотную подбираются к железнодорожным путям. Очевидцам удалось снять на видео поезд, который в буквальном смысле прорвался сквозь стену огня и дыма.

Уточняется, что кадры сняты в Пожарском районе. Опасный участок пути пролегал между станциями Губерово и Ласточка, где поезд на некоторое время и вовсе исчез из вида. При этом высота языков пламени достигает нескольких метров.

По данным агентства PrimaMedia, в Приморском крае с начала года поражено огнем более 210 тысяч гектаров, при этом из них 77 - это лесной массив.

Накануне сообщалось о том, что Приморский край окутан едким дымом. В регионе бушует 144 лесных пожара. Работу по борьбе с ними осложняют теплая погода, отсутствие осадков и сильный ветер, который раздувает пламя.