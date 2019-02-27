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Ученые создали часы, предсказывающие дату смерти человека

Наталия Майорова
23:23 27.02.2019
Для процедуры необходима лишь одна капля крови человека, который хочет узнать предположительную дату своей смерти.
Ученые создали часы, предсказывающие дату смерти человека
© Фото: pixabay

 Ученый из США разработал необычные часы, которые способны предсказать дату смерти человека. При этом для процедуры практически не нужно ничего необычного.

Автором изобретения стал профессор кафедры генетики и биостатики человека Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стив Хорат. Он подчеркнул, что часы измеряют и сравнивают модификации молекул ДНК.

В частности, устройство считывает генетический код и скопившиеся в нем «ошибки», после чего определяет возраст ДНК человека. Именно благодаря полученным анализам появляется возможность предсказать возможную дату смерти человека. Для всей процедуры необходима лишь капля, уточняет EurekAlert.

Устройство уже получило название GrimAge. Исследователь отметил, что разработка создана исключительно в научных целях, поэтому в массовое производство часы, скорее всего, не попадут.

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