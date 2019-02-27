Экс-адвокат Трампа не смог подтвердить «сговор» президента США с Россией

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что у него нет доказательств «сговора» Дональда Трампа с РФ.

«Были заданы вопросы о том, есть ли у меня прямые доказательства того, что мистер Трамп или его кампания вступили в сговор с Россией. Я об этом ничего не знаю», - сказал юрист на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

В то же время Коэн добавил, что «желание Трампа одержать победу» на президентских выборах в 2016 году «заставило бы его работать с кем угодно».

Противники Трампа неоднократно обвиняли его в связях с РФ. Сам президент США это категорически отрицает. Не приемлет такие заявления и российская сторона, отмечая отсутствие каких-либо доказательств подобных обвинений.