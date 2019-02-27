США в проекте резолюции СБ ООН предложили новые выборы в Венесуэле
США намерены внести проект на голосование до конца этой недели.
© Фото: Li Muzi, globallookpress
США в проекте резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле предлагают новые выборы в этой стране под международным наблюдением.
«Совбез призывает к началу мирного политического процесса, ведущего к свободным, справедливым и заслуживающим доверия президентским выборам», - приводит РИА Новости текст документа.
США намерены внести проект на голосование до конца этой недели.