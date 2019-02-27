Геологи предсказали вулканическую катастрофу в США

Специалисты Геологической службы США (USGS) предсказали скорую природную катастрофу в Калифорнии, где находятся семь действующих вулканов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам ученых, в случае крупного извержения могут погибнуть более 200 тысяч человек. За последнюю тысячу лет в Калифорнии произошли как минимум десять извержений вулканов. Ученые утверждают, что такая динамика неминуемо приведет к катастрофе.

Геологи составили карту наиболее уязвимых районов, согласно которой самой уязвимой территорией оказались окрестности вулкана Шаста. В этой зоне живут более 103 тысяч человек. Также опасны вулканы Лонг-Валли и Клир-Лейк. Вероятность извержения вулканов в ближайшие 30 лет оценивается в 16%.