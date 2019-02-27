Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Майами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Отмечается, что неделей ранее спортсменка перенесла «небольшую процедуру» на правом плече, и теперь ей понадобится некоторое время для полного восстановления.

Турнир в Майами пройдет в конце марта.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

В январе этого года Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга она выиграла у победительницы «Большого шлема» 2018 года и действующей чемпионки турнира датчанки Каролин Возняцки.