Школьник спас жизнь пассажиру рейса Сочи - Москва

Учащийся медицинского класса столичной школы № 1573 Богдан Р. спас жизнь пассажиру самолета во время перелета из Сочи в Москву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте образовательного учреждения в Facebook.

«Одному пассажиру стало плохо. Командир самолета обратился к пассажирам за помощью в поисках врача. Врачей на рейсе не оказалось, но Богдан, будучи учащимся медицинского профиля, сразу откликнулся», - сказано в публикации.

После вмешательства молодого человека в происходящее, состояние мужчины удалось стабилизировать, однако самолет все-равно был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже, где пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Позже стало известно, что у пассажира случился инфаркт. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, он идет на поправку.