Причиной крушения локомотива на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Причиной крушения локомотива на вокзале в Каире стала банальная ссора машинистов двух тепловозов. Соответствующее заявление сделал генпрокурор Египта Набиль Садек.

По его словам, машинист врезавшегося в отбойник железнодорожного состава покинул кабину тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, который перегородил ему путь. Однако когда железнодорожник покинул свою кабину, водитель другого тепловоза с целью избежать дальнейших разбирательств, дал задний ход.

В этот момент оказавшийся без машиниста поезд начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала египетской столицы.

Напомним, днем 27 февраля на вокзале Рамсис в центре Каира поезд на скорости протаранил платформу с людьми. От удара взорвался топливный бак, произошел пожар. Жертвами трагедии стали 28 человек.

Позже в Сети появилась видеозапись трагического инцидента.

