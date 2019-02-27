Путин наградил спецназовца, захватившего американский Stinger в Афганистане в 1987 году

Президент России Владимир Путин наградил Звездой Героя России участника специальной операции в Афганистане Владимира Ковтуна, который в составе группы захватил переносной американский ЗРК Stinger в 1987 году.

После получения и изучения данного образца были улучшены собственные зенитные средства, были внесены коррективы в авионику и систему защиты советской боевой авиации.

«Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс», - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню ССО.

Президент отметил, что данный шаг в ходе той операции позволил сохранить многие жизни советских летчиков, солдат, офицеров.

Ранее офицер спецназа ГРУ Владимир Ковтун в интервью «Звезде» рассказал детали боя, который произошел в 1987 году в Афганистане, - тогда группе под его командованием первой удалось захватить образцы ПЗРК «Стингер», которые поставлялись США моджахедам.

В среду, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций (ССО). ССО создали для выполнения особо сложных задач на территории России и за ее пределами. Большая часть информации о них засекречена.