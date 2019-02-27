Украинская делегация ушла с заседания по Донбассу в Минске

Украинская делегация покинула заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске. Как написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, таким образом дипломаты выразили «решительный протест» в связи с заявлениями представителей Донбасса в адрес Украины и руководства страны.

Однако, по данным РИА Новости, у представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР другая версия произошедшего.

«Представители Украины покинули заседание под надуманным предлогом, фактически уйдя от обсуждения важных вопросов обмена удерживаемыми лицами, выполнения ранее взятых на себя обязательств по обмену и целого комплекса других гуманитарных вопросов», - приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

В материале также говорится, что представитель ОБСЕ в группе был вынужден констатировать: такая позиция Киева ведет к срыву переговоров.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ на минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы во время выступления украинского представителя Евгения Марчука, поскольку тот начал обсуждать вопрос, который не имел отношения к минским договоренностям.