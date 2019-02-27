Голландская таможня изъяла 90 тысяч бутылок «русской водки для Ким Чен Ына»

Голландские таможенники изъяли в порту Роттердама 90 тысяч бутылок российской водки, которые, по мнению властей Нидерландов, предназначались для северокорейского лидера Ким Чен Ына и его военачальников. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Контейнер с тремя тысячами ящиков водки прибыл в Роттердам из Гамбурга на грузовом судне китайской компании Cosco Shipping. В сопроводительных документах говорится, что его должны были выгрузить в КНР.

Но на таможне заподозрили, что груз направлялся в Северную Корею в обход санкций.

28 февраля во вьетнамском Ханое состоится саммит США-КНДР.