Голландская таможня изъяла 90 тысяч бутылок «русской водки для Ким Чен Ына»
Груз направлялся в Китай, но власти Нидерландов уверены, что в он в нарушение санкций попал бы в КНДР.
© Фото: Nhan HÃ¡Â»Â¯U SÃƒÂ¡Ng, globallookpress
Голландские таможенники изъяли в порту Роттердама 90 тысяч бутылок российской водки, которые, по мнению властей Нидерландов, предназначались для северокорейского лидера Ким Чен Ына и его военачальников. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.
Контейнер с тремя тысячами ящиков водки прибыл в Роттердам из Гамбурга на грузовом судне китайской компании Cosco Shipping. В сопроводительных документах говорится, что его должны были выгрузить в КНР.
Но на таможне заподозрили, что груз направлялся в Северную Корею в обход санкций.
28 февраля во вьетнамском Ханое состоится саммит США-КНДР.