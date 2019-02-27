Путин назвал цель укрепления и развития российской армии

Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, и эти шаги носят исключительно оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности России и защиту ее суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню Сил специальных операций (ССО).

«Шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», - сказал Путин.

Президент добавил, что опыт бойцов ССО будет учитываться в ходе боевой учебы всех воинских частей и подразделений. При этом Путин отметил, что надеется на постоянное совершенствование навыков сотрудников ССО.

«Уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку— совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море», - добавил президент.

Говоря об этом, Путин подчеркнул важность применения новейшей уникальной техники, выпускающейся в рамках гособоронзаказа, и использование разработок российских конструкторских бюро.

В среду, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. Они без преувеличения являются элитой российских вооруженных сил.