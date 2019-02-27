Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул порт Одессы

Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook в среду, 27 февраля, покинул порт Одессы. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано генштабом ВСУ в Facebook.

«Эсминец Donald Cook ВМС США вышел из Одессы после посещения президентом Украины Петром Порошенко, специальным представителем США по Украине Куртом Волкером и другими высокопоставленными лицами США во время планового визита в порт в рамках пребывания в Черном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнеров НАТО», - сказано в сообщении генерального штаба.

Напомним, ракетный эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы в понедельник утром.

Позже на борт военного корабля поднялся президент Украины Петр Порошенко. В Одессе глава государства также провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

