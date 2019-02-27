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Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каире

Анастасия Евдокимова
19:54 27.02.2019
Жертвами трагедии стали 28 человек.
© Фото: Kremlin, Pool globallookpress

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, произошедшей на центральном вокзале Каира. Жертвами трагедии стали 28 человек.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы, произошедшей на центральном вокзале Каира», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Днем 27 февраля на вокзале Рамсис в центре Каира поезд на скорости протаранил платформу с людьми. От удара взорвался топливный бак, произошел пожар. Жертвами трагедии стали 28 человек.

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