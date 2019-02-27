Российские дипломаты помогут в проведении акции «Бессмертный полк» за рубежом. Подготовка уже началась - сегодня в музее Победы в Москве открылся форум, где собрались координаторы шествия со всего мира. Они обсуждали организацию предстоящего марша.

Акция уже приобрела международный размах. Только в прошлом году с портретами своих родственников-участников войны вышли порядка миллиона человек в ста странах мира.

В этом российские посольства и консульства также окажут необходимую поддержку активистам.

Ожидается, что к шествию присоединится еще больше школьников. Для них разработали специальный проект «Правнуки победителей» - их научат работать с архивными базами данных в интернете. Там они смогут найти информацию о своих прадедах и восстановить историю семьи.