Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
© Фото: Pavlo Gonchar, instagram
Национальная телерадиокомпания Украины объявила, что страна не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
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Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
© Фото: Pavlo Gonchar, instagram
Национальная телерадиокомпания Украины объявила, что страна не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
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