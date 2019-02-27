Четвертый кандидат от Украины отказался ехать на Евровидение

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в украинском национальном отборе на Евровидение, не поедет на музыкальный конкурс, если ей поступит такое предложение.

«Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по поводу участия в "Евровидении-2019", мы его отклоним. Наш коллектив не побеждал в нацотборе, эта поездка не наша», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице коллектива в Facebook .

Музыканты также попросили своих поклонников отнестись с пониманием к этому решению и добавили, что их можно будет увидеть на других площадках: в Германии, Польше и Чехии. Кроме того, Brunettes Shoot Blondes намерена дать сольный концерт в Киеве.

Ранее певица Юлия Самойлова прокомментировала «Звезде» отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении.

Напомним, в национальном отборе участников на Евровидение-2019 от Украины победила певица Maruv. Однако позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) внесла в ее контракт особые пункты, согласно которым она не имела бы права гастролировать в России. Эта ситуация не устроила исполнительницу, и она отказалась участвовать в конкурсе.

Позже еще два коллектива - Freedom Jazz и Kazka - заявили о своем нежелании участвовать в Евровидении.

