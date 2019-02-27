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Эксперт объяснил, зачем Пакистан сбил два самолета ВВС Индии

Анастасия Евдокимова
19:07 27.02.2019
27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты в пакистанском воздушном пространстве. В МИД Пакистана объяснили воздушный удар демонстрацией готовности к самообороне.
Эксперт объяснил, зачем Пакистан сбил два самолета ВВС Индии
© Фото: wikimedia

Министерство иностранных дел Индии выразило протест Пакистану в связи с арестом пилота сбитого самолета ВВС страны и потребовало его немедленного освобождения.

Между Индией и Пакистаном происходит обострение давнего конфликта, в котором замешаны четыре стороны. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам эксперта, с одной стороны конфликта террористические группировки, с других - правительство Индии и Пакистана. Есть четвертая сторона – это Китай, который поддерживает Пакистан, так как видит в нем некий оплот сдерживания Индии с другого фланга.

«Обострение это ожидалось достаточно давно, поскольку террористические акции против индийских военнослужащих и вообще сил безопасности проводятся на протяжении последних нескольких лет», - рассказал «Звезде» Мураховский.

Эксперт также напомнил об инциденте 14 февраля, когда при подрыве террориста-смертника в заминированном автомобиле погибли 45 индийских военнослужащих.

«Ни для кого в мире не является секретом, что база террористов расположена на территории Пакистана. Он вообще слабо контролирует свои северо-западные провинции, где функционирует много радикальных мусульманских группировок, в том числе и признанные международным сообществом террористические. Поэтому здесь многосторонний конфликт. Индия заявляет, что действует против террористов и реально наносила удар по лагерям подготовки террористов. Пакистан крайне недоволен, что индийская авиация находится в их национальном воздушном пространстве, и пытается противодействовать», - добавил Мураховский.

Эксперт напомнил, что США уничтожили международного террориста Усаму бен Ладена именно на территории Пакистана, причем американский спецназ высаживался непосредственно в населенный пункт в Пакистане. Пакистан не противодействовал США своими вооруженными силами.

Также он отметил, что в северо-западных провинциях Пакистана действуют американские ударные беспилотники, которые наносят удары по базам террористов. Пакистан тоже не противодействует таким ударам.

«Поэтому можно сказать, что Пакистан действует в рамках давнего конфликта с Индией, любые их действия воспринимая как направленные против Пакистана как государства и против правящей элиты Пакистана», - заключил эксперт.

27 февраля два самолета ВВС Индии были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. В пакистанском МИД объяснили произошедшее демонстрацией готовности к самообороне.

Позже оба военных пилота Индии были арестованы в Пакистане. В МИД РФ призвали страны урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем.

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