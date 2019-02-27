«Нельзя смешивать политику и песенный конкурс» - Самойлова об отказе украинских исполнителей от участия в Евровидении

Певица Юлия Самойлова прокомментировала «Звезде» отказ украинских исполнителей от участия в Евровидении. По мнению экс-участницы песенного конкурса, артисты не хотят быть замешанными в политических противостояниях.

«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе. От политики есть уже определенная усталость. И думаю, что это мнение и зрителей и артистов. Maruv и группа Kazka - они высказали это мнение уже. Я считаю, что этот конкурс должен быть о песне, а не о политике… К сожалению, артисты в данной ситуации являются заложниками», - сказала Самойлова.

При этом певица пожелала участникам конкурса терпения, а поклонникам - оказать поддержку артистам, поскольку «от зрителей очень многое зависит».

Юлия Самойлова также высказала мнение, что нельзя смешивать песенные конкурсы и политику.

«Все устали от политики в музыкальных конкурсах. Это неправильно, этого не должно быть. Это то же самое, как лезть молочнику в дела адвокатов. Это нельзя смешивать», - заключила певица.

Напомним, в национальном отборе участников на Евровидение-2019 от Украины победила певица Maruv. Однако позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) внесла в ее контракт особые пункты, согласно которым она не имела бы права гастролировать в России. Эта ситуация не устроила исполнительницу, и она отказалась участвовать в конкурсе.

Позже еще два коллектива - Freedom Jazz и Kazka - заявили о своем нежелании участвовать в Евровидении.