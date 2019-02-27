Суд арестовал экс-главу управы Дорогомилово по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал до 18 апреля экс-руководителя управы столичного района Дорогомилово Алексея Чепикова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Чепикова меру пресечения в виде ареста до 18 апреля», - говорится в сообщении суда.

Чепиков возглавлял управу Дорогомилово с марта 2017 года. 25 февраля стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил его от занимаемой должности.

Ранее суд арестовал заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по обвинению в подстрекательстве к растрате.

