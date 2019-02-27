В прокуратуре Мюнхена сообщили о задержании четырех человек по делу о допинге

Правоохранители провели 11 обысков в Германии и Австрии по делу о допинге. Четыре человека были задержаны. Информацию об этом распространила прокуратура Мюнхена.

«Прокуратура Мюнхена "München I", баварское подразделение прокуратуры по борьбе с допингом, задержала сегодня четырех человек и провела обыск в одиннадцати объектах недвижимости в связи с расследованием по подозрению в применении допинга», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что девять из обысканных объектов расположены в немецком Эрфурте, два - в Австрии.

Первым об антидопинговых рейдах на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт. По его информации, следственные мероприятия были проведены правоохранительными органами Германии и Австрии. Зеппельт также рассказал, что обыски связаны со сборными Австрии, Эстонии и Казахстана.