Момент уничтожения индийского истребителя военными Пакистана попал на видео

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными сняли на видео очевидцы. На записи, которую публикует телеканала Samaa, видно, как охваченное огнем воздушное судно с большой высоты падает на землю.

Exclusive visuals of Indian jet being downed by Pakistan only on @SAMAATV #PakistanZindabad pic.twitter.com/PZzGxRWfqp