Момент уничтожения индийского истребителя военными Пакистана попал на видео
Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными сняли на видео очевидцы. На записи, которую публикует телеканала Samaa, видно, как охваченное огнем воздушное судно с большой высоты падает на землю.
Exclusive visuals of Indian jet being downed by Pakistan only on @SAMAATV #PakistanZindabad pic.twitter.com/PZzGxRWfqp— Farhan Mallick (@FGMallick) 27 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что ВВС Пакистана сбили два самолета индийских Военно-воздушных сил, которые, по заявлениям Исламабада, нарушили воздушное пространство страны.
Позже стало известно, что на северо-западе Индии был сбит истребитель ВВС Пакистана. Инцидент произошел в небе над регионом Кашмир. Стоит отметить, что индийская и пакистанская стороны оспаривают права на эту территорию.
Отношения Пакистана и Индии резко обострились 14 февраля, после террористической атаки на севере страны. Ее жертвами стали 45 человек. Стороны обменялись обвинениями и вновь встали на грань вооруженного конфликта.