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Врачи дали рекомендации о том, как пережить магнитную бурю

Екатерина Габель
17:44 27.02.2019
Медики советуют не перетруждаться, пить воду и не забывать принимать выписанные препараты.
Врачи дали рекомендации о том, как пережить магнитную бурю
© Фото: NASA

28 февраля Землю накроет мощная магнитная буря. «Звезда» пообщалась с врачами, чтобы узнать, как людям минимизировать влияние повышенной солнечной активности на свое здоровье. Врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Леонид Третьяк рассказал, что еще в 30-е годы профессором Чижевским проводились исследования с целью выявить корреляцию между магнитным фоном и обострением психических заболеваний. И действительно, профессору удалось доказать эту зависимость.

«Неврозы, расстройства настроения обостряются в связи с геомагнитной активностью. Такая связь есть, хотя она и не определяющая», - рассказал эксперт.

Медик порекомендовал в этот период времени избегать выяснения каких-то отношений, будь то рабочие или семейные вопросы. Также он предостерег от работы, которая будет требовать повышенной концентрации внимания, поскольку людям, которые страдают от резких изменений магнитного фона, будет очень тяжело сфокусироваться на чем-то надолго.

«Примером такой деятельности может быть вождение или что-то в этом духе», - пояснил специалист.

Для людей, которые принимают препараты, рекомендация одна - четко следовать рецепту и ни в коем случае не прерывать цикл лечения.

«Нужно соблюдать курс, а не стремиться к ситуационному приему лекарств. И пропивать курсы профилактики, которые рекомендованы в этих случаях», - заключил эксперт.

О негативном влиянии магнитной бури на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни и недавно переболевших гриппом, рассказал «Звезде» врач-терапевт Виктор Лишин. Он предупредил, что все вышеперечисленные группы граждан, скорее всего, будут чувствовать себя нехорошо.

«Это могут быть и головокружения, туман в глазах.. В целом все это - проявления общего недомогания, которые могут сопровождаться скачками давления», - пояснил медик.

Чтобы пережить сильную магнитную бурю, он порекомендовал не перенапрягаться, делать перерывы во время работы.

«Встаньте с рабочего места, походите, разомнитесь. Пейте воду, обязательно соблюдайте режим сна. Можно подобрать травяной настой, например на основе лимонника или боярышника, в зависимости от повышенного или пониженного давления», - порекомендовал Лишин.

А вот тем людям, которые вроде вполне здоровы, но сильно внушаемы, он посоветовал постараться не накручивать себя и не примерять все те симптомы, о которых говорят в средствах массовой информации.

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