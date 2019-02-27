Путин предложил Нетаньяху обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы безопасности

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы безопасности.

«Конечно, очень важно обсудить ситуацию в (Ближневосточном - прим. ред.) регионе, поговорить о вопросах безопасности», - сказал президент РФ.

Путин при этом подчеркнул значимость таких консультаций.

«Жизнь развивается и требует таких консультаций на высшем уровне», - отметил российский лидер.

Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Путина и граждан России за дружбу и за открытый, прямой и честный диалог с Израилем.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.

