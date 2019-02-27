Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гуляющего по высоковольтным проводам мужчину сняли на видео

Анастасия Евдокимова
16:34 27.02.2019
Инцидент произошел в Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, на юго-востоке Китая.
© Видео: MY NEWS TV, Youtube

В Китае прохожие заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянении, который гулял по высоковольтным проводам, и вызвали полицию. По словам спасателей, его удалось снять только спустя три часа.

Инцидент произошел в Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, на юго-востоке Китая, сообщает пожарное отделение Бюро общественной безопасности Цюаньчжоу.

Человек залез на верхушку столба и пошел по проводам на высоте около девяти метров над землей.

Прибывшие на место пожарные немедленно дали указание местной энергетической компании отключить электричество от кабелей. Он шел по одной линии электропередачи, держась за две другие. «Экстремала» достали, поднявшись к нему на спасательной люльке.

Мужчина не пострадал и был передан в местную полицию для дальнейшего расследования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2019, 16:09
В Британии предложили расширить люки на подлодках для страдающих ожирением военных
Дата27.02.2019, 09:37
Бойцы российских Сил специального назначения отмечают профессиональный праздник
Дата27.02.2019, 12:40
Медведева или Туктамышева: кто из фигуристок отправится на чемпионат мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.02.2019, 17:49
Стали известны годовые объемы экспорта российских вооружений
Дата27.02.2019, 11:19
Пропавшие в глубинах: последний бой ледокола «Александр Сибиряков»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:26 В стране и мире
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
17:33 В стране и мире
Момент уничтожения индийского истребителя военными Пакистана попал на видео
16:58 В стране и мире
Видео
«Бурановские бабушки» дали совет украинским артистам, как вести себя при давлении перед Евровидением
16:12 Спорт
Туктамышева не вошла в основной состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
15:27 В стране и мире
Врачи госпитализировали несколько детей в результате массовой драки третьеклассников в Москве
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Гуляющего по высоковольтным проводам мужчину сняли на видео
В Британии предложили расширить люки на подлодках для страдающих ожирением военных
Видео
Скользящий на «брюхе» пассажирский самолет в Шереметьево попал на видео
Мать спасла ребенка за секунду до столкновения с грузовиком: видео
Видео
Кортеж Порошенко едва не увяз в ямах посреди разбитой дороги под Львовом: видео
«Тела могли подменить»: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.