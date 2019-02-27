Гуляющего по высоковольтным проводам мужчину сняли на видео

В Китае прохожие заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянении, который гулял по высоковольтным проводам, и вызвали полицию. По словам спасателей, его удалось снять только спустя три часа.

Инцидент произошел в Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, на юго-востоке Китая, сообщает пожарное отделение Бюро общественной безопасности Цюаньчжоу.

Человек залез на верхушку столба и пошел по проводам на высоте около девяти метров над землей.

Прибывшие на место пожарные немедленно дали указание местной энергетической компании отключить электричество от кабелей. Он шел по одной линии электропередачи, держась за две другие. «Экстремала» достали, поднявшись к нему на спасательной люльке.

Мужчина не пострадал и был передан в местную полицию для дальнейшего расследования.