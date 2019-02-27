Верка Сердючка пообещала «начистить звезду» и спасти Евровидение

Украинские артисты не хотят выступать на Евровидении из-за «скандальной реакции» на песенный конкурс. Такое заявление сделал известный исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка), комментируя отказ группы Kazka принимать участие от Украины в музыкальном соревновании.

«Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве», - приводит «360» слова певца.

На вопрос о том, могут ли представители Украины вообще отказаться от участия в Евровидении, Данилко ответил утвердительно. По его мнению, «в наше время возможно все».

«Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно», - подчеркнул исполнитель.

Артист также сообщил, что в крайнем случае он сам готов представить Украину на музыкальном конкурсе, который в этом году пройдет в Израиле.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать», - заявил певец.

Стоит отметить, что Андрей Данилко уже представлял Украину на Евровидении в 2007 году. Тогда он занял второе место.

Напомним, в национальном отборе участников на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Однако позже Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) внесла в ее контракт особые пункты, согласно которым она не имела бы права гастролировать в России. Эта ситуация не устроила исполнительницу, и она отказалась участвовать в конкурсе.

Позже еще два коллектива - Freedom Jazz и Kazka - заявили о своем нежелании участвовать в Евровидении.