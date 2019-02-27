В Британии предложили расширить люки на подлодках для страдающих ожирением военных

Сегодня во время дискуссии в британской палате лордов лорд Макколл указал на то, что эпидемия ожирения коснулась и вооруженных сил Великобритании. В связи с этим он предложил увеличить кресла для пилотов, чтобы дать возможность тем, кто страдает избыточным весом, возможность служить в армии. Об этом сообщает издание Daily Star.

Его соратник по партии тори предложил также расширить диаметр люков подлодок, чтобы те военнослужащие, которые набрали лишний вес, смогли в них проходить.

Ранее министр здравоохранения страны баронесса Блэквуд признала, что Британию охватила эпидемия ожирения. И пока система здравоохранения не наладила механизм помощи таким людям.

По информации издания, к июлю 2018 года в армии Великобритании насчитывалось 8662 человека, страдающих ожирением, 4666 в Королевском флоте и 4274 в Королевских военно-воздушных силах - самые высокие показатели за всю историю наблюдений.