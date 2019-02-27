Порошенко заявил о намерении Украины продавать электричество в ЕС

Украина должна продавать электроэнергию в ЕС. Такое мнение высказал украинский лидер Петр Порошенко, отметив, что Киеву не следует иметь единую энергосистему с Москвой.

«На сегодня, учитывая атомные мощности, промышленный потенциал и мощности возобновляемой энергетики, нам больше столько энергии не надо. Почему так случилось? Очень просто: Украина до сих пор является членом энергетического объединения, которое базируется со времен бывшего СССР, мы имеем единую энергосистему с Россией, и это неправильно», - сказал президент Украины во время открытия ветряной электростанции в Запорожье.

При этом глава государства добавил, что Украина должна «проложить линии электропередачи в Европу», поскольку, по его словам, «там самый мощный рынок».

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко оскорбил шахтера на встрече с работниками угольного разреза в Червонограде Львовской области, когда тот поинтересовался выплатой долгов по зарплате.