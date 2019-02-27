Путин принял приглашение Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника блокадникам Ленинграда.

Памятник будет установлен в Иерусалиме при содействии Евро-Азиатского еврейского конгресса.

Проект памятника президенту России и другим высокопоставленным гостям представил Михаил Мирилашвили на торжественном мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве 29 января.