Врачи госпитализировали несколько детей в результате массовой драки третьеклассников в Москве

Источник в правоохранительных органах прокомментировал «Звезде» конфликт между учащимися одной из московских школ, в результате которого ранения получили несколько несовершеннолетних. По его словам, в настоящий момент все материалы этого дела переданы в следственные органы.

«В 15:20 из медучреждения в полицию поступило несколько телефонограмм о доставлении несовершеннолетних из общеобразовательного учебного заведения, находящегося в районе Дорогомилово ЗАО г. Москвы. У всех были зафиксированы телесные повреждения, которые, по их словам, были получены в ходе конфликта. Все материалы были составлены силами сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, а сейчас переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения», - заявил источник.

При этом он добавил, что в настоящий момент у правоохранителей нет информации о том, что стало причиной драки.

«Следствию предстоит это выяснить», - уточнил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно, что в московской школе № 67 произошла массовая драка учеников третьего класса. В результате ЧП в лечебное учреждение были доставлены три девочки.

Инцидент произошел 26 февраля. Двух пострадавших врачам пришлось госпитализировать, родители третьей девочки отказались от госпитализации.