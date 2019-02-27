Путин поручил освободить от НДФЛ земских врачей и учителей

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства выполнение поручений, изложенных в послании Федеральному собранию.

В первую очередь глава государства обратил внимание на социальную сферу, в частности на вопросы поддержки учителей и врачей.

«НДФЛ люди начали платить. Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель" получает не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Ну зачем это нужно? Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получить эти деньги»,- сказал Путин.

На совещании зашла речь и о выплатах пенсионерам. Владимир Путин поручил министрам разобраться в методике расчета прожиточного минимума в разных регионах. Эти данные необходимы для корректной индексации пенсий.

Глава государства потребовал освободить от налогов выплаты, положенные по федеральным программам педагогам и медработникам, которые отправляются работать в отдаленные районы.