Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями на саммите в Ханое

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын после непродолжительной беседы в присутствии журналистов пожали друг другу руки в рамках саммита в Ханое.

Первым руку протянул Трамп, он резко подался к своему коллеге и сделал приветственный жест. Ким Чен Ын поддержал его и протянул руку в ответ, оба лидера приветливо улыбались под множественные спуски затворов камер. Трансляция встречи велась в международном пресс-центре.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын уже встречались. Первый в истории американо-северокорейских отношений саммит состоялся на курортном острове Сентоса летом прошлого года.