Момент взрыва поезда в Каире попал на видео
Жертвами инцидента стали 28 человек. Позже пользователи Сети опубликовали кадры последствий жуткой катастрофы.
© Видео: Gomhorya_m, Twitter
Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент взрыва поезда в Каире.
На кадрах видно, как группа людей движется по пирону. Трагедия происходит в тот момент, когда к ним подъезжает железнодорожный состав.
Ранее сообщалось, что в столице Египта поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел на главной железнодорожной станции Каира Рамсис.
Позже пользователи Сети опубликовали кадры последствий жуткой катастрофы.
На место происшествия сразу же прибыл премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Начато расследование обстоятельств инцидента.
Согласно последним данным, жертвами ЧП стали 28 человек.