Момент взрыва поезда в Каире попал на видео

Камеры наружного наблюдения сняли на видео момент взрыва поезда в Каире.

На кадрах видно, как группа людей движется по пирону. Трагедия происходит в тот момент, когда к ним подъезжает железнодорожный состав.

Ранее сообщалось, что в столице Египта поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел на главной железнодорожной станции Каира Рамсис.

Позже пользователи Сети опубликовали кадры последствий жуткой катастрофы.

На место происшествия сразу же прибыл премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Начато расследование обстоятельств инцидента.

Согласно последним данным, жертвами ЧП стали 28 человек.

