МИД Индии заявил об уничтожении самолета ВВС Пакистана в инциденте над Кашмиром

На северо-западе Индии сбит истребитель ВВС Пакистана. Инцидент произошел в небе над регионом Кашмир. Права на эту территорию оспаривают Индия и Пакистан.

Со своей стороны, военное командование Индии потеряло один самолет МиГ-21.

Об этом журналистам заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Равиш Кумар.

«Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ. В этом воздушном инциденте один истребитель ВВС Пакистана был сбит самолетом МиГ-21 индийских военно-воздушных сил», - сказал глава МИД Индии на брифинге для журналистов.

Ранее в вооруженных силах Пакистана выступили с заявлением, что в небе над спорным регионом уничтожены два военных самолета ВВС Индии.

Официальный Исламобад заверил, что целью нанесения ударов по индийской авиации была демонстрация «желания и готовности к самообороне».

Отношения Пакистана и Индии резко обострились 14 февраля, после террористической атаки на севере страны. Его жертвами стали 45 человек. Стороны обменялись обвинениями и вновь встали на грань вооруженного конфликта.

В течении дня с индо-пакистанской границы приходят противоречивые сведения о погибших и пострадавших в результате очередной эскалации.

Москва и генеральный секретариат ООН призывают стороны к обоюдной сдержанности. Воздушная зона над районом боевых действий закрыта.