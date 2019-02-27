В Краснодаре автомобиль на полном ходу протаранил скорую помощь: видео

В Краснодаре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и кареты скорой помощи.

Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Стахановской. Скорая помощь ехала с включенными опознавательными сигналами, но двигающийся наперерез автомобиль не уступил дорогу и врезался в нее. В результате неотложка перевернулась на бок. Кадры столкновения опубликованы в социальных сетях.

Сообщается, что в ДТП пострадали шесть человек. Все участники происшествия госпитализированы.