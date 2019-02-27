В Кремле призвали Индию и Пакистан к сдержанности

Россия обеспокоена обострением отношений между Индией и Пакистаном. Кремль призывает противоборствующие стороны к обоюдной сдержанности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку, и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности», - сказал Песков в интервью представителям СМИ.

Ранее стало известно, что между Индией и Пакистаном произошел открытый вооруженный конфликт. В эти минуты пакистанские истребители наносят удары по позициям индийской армии в Кашмире.

Военные Пакистана заявляют, что сегодня уничтожили над своей территорией два истребителя ВВС Индии.

В зоне конфликта приостановлено гражданское авиасообщение.