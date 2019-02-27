Скользящий на «брюхе» пассажирский самолет в Шереметьево попал на видео

Опубликовано видео инцидента в аэропорту Шереметьево, в результате которого бизнес-джет Gulfstream авиакомпании Jet Air Group выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легкий самолет сазу после приземления разворачивается на 180 градусов и, съехав на газон, садится «брюхом» на снег.

ЧП произошло 26 февраля 2019 года с лайнером, который следовал из Баку. В результате у него оказались повреждены шасси.

На борту Gulfstream в этот момент находились два пилота и три пассажира. Никто из них не пострадал.

После выкатывания бизнес-джета за пределы ВВП работу воздушной гавани не приостанавливали. Самолеты продолжали взлетать и приземляться согласно расписанию.

