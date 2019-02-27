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Опубликованы кадры полыхающего на вокзале в Каире поезда

Егор Левин
12:39 27.02.2019
На рельсах видны догорающие обугленные части поезда, а на станции - тела жертв трагедии.
© Видео: ali mtwaly, Youtube © Фото: DerangedRadio, Twitter

В столице Египта, в городе Каир, поезд сошел с рельсов и загорелся. Трагедия произошла на главной железнодорожной станции столицы, Рамсисе.

На кадрах, снятых очевидцами, видна паника, люди пытаются оказать помощь друг другу. Все сгруппировались неподалеку от полыхающего состава. На рельсах видны догорающие обугленные части поезда, а на самой станции - тела жертв трагедии. По предварительным данным, погибло как минимум семь человек.

Правоохранители регулируют порядок в Рамсисе, насколько это возможно. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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