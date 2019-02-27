Пакистанские СМИ опубликовали видео с допросом захваченного индийского летчика

Пакистанские СМИ опубликовали видео с захваченным индийским пилотом. Его обнародовало издание Pakistan Today.

На кадрах видно, что человек в военной форме стоит с повязкой на глазах, а на лице у него запекшаяся кровь.

Он представляется на камеру и называет свой личный номер - 27981. П его словам, он командир авиационного звена Абхи Ананд.

«Я индийский летчик», - подтверждает мужчина.

Сегодня утром пакистанские ВВС сбили два индийских самолета, которые якобы нарушили воздушное пространство страны.

