Украинская группа Kazka отказалась от участия в Евровидении

Украинская группа Kazka отказалась представлять свою страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Участники коллектива стали уже третьими по счету, кто принял такое решение.

В своем официальном профиле в Instagram Kazka обратились к своим поклонниками и заявили, что не поедут на Евровидение из-за сложившейся вокруг конкурса ситуации.

«Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», - написали музыканты в своем посте в соцсети.

При этом они подчеркнули, что, несмотря ни на что, хотят продолжать идти к своей главной цели - «нести украинскую культуру миру».

Напомним, в финале украинского национального отбора на песенный конкурс победу одержала певица Maruv, вокруг которой развязался скандал из-за гастролей в России. Позже артистка пожаловалась на давление и отказалась выступать от Украины на Евровидении. Во вторник, 26 февраля, группа Freedom-jazz girls band также отказалась представлять Киев на конкурсе, несмотря на то что музыканты стали вторыми на национальном отборе.