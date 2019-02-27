Путин поручил правительству внести изменения о доплатах к пенсии в законодательство

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ внести изменения в законодательство, которые позволят обеспечить перерасчет социальной доплаты к пенсиям россиян.

В соответствии с ними дополнительные выплаты не уменьшатся даже в случае, если при возможных индексациях пенсий и ежемесячных денежных выплат доход лица станет выше прожиточного минимума.

Изменения, которые Путин поручил внести, помимо прочего, должны учитывать перерасчет пенсионных доплат с начала 2019 года с последующими выплатами недополученных сумм. Правительство обязано изменить законодательство до 10 апреля 2019 года.

Ранее президент России также поручил правительству внести изменения об «ипотечных каникулах» в законодательство. Российский лидер обязал принять меры по снижению ставки ипотечного кредитования. Планируется достижение уровня в 8% и ниже.