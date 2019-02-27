Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

Конгресс США опубликовал на своем официальном сайте законопроект, который предусматривает введение в отношении РФ дополнительных санкций.

Авторами инициативы стали сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также представители демократов Роберт Менендез и Джин Шахин.

Документ предполагает запрет на проведение сделок с суверенным догом России со сроком погашения более двух недель.

В тексте законопроекта отдельно отмечается, что под ограничения подпадут финансовые институты, которые, по ничем не подкрепленным данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство в американские президентские выборы».

Кроме того, конгрессмены предлагают перечень ограничительных мер в отношении инвестиций в российский энергетический сектор, а также в разработку месторождений углеводородов на территории России.

Власти США намерены обложить санкциями и сотрудников ФСБ, которые приняли участие в спецоперации по задержанию украинских провокаторов в акватории Черного моря. 25 ноября прошлого года на трех кораблях ВСУ они незаконно пересекли границу Российской Федерации.

В Кремле уже отреагировали на опубликованный документ, назвав происходящее «оголтелой русофобией», которая и на чем не основана.