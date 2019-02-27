Порошенко призвали отказаться от участия в выборах президента Украины из-за хищений в армии

Президенту Украины Петру Порошенко необходимо снять свою кандидатуру с выборов главы государства.

С таким предложением к нему выступил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул после обнародованных сведений о масштабных хищениях в украинской армии.

По информации журналистов, проводивших расследование, руку к этому могли приложить сам Порошенко и его ближайшее окружение.

«Я требую, чтобы президент пришел и ответил на вопросы парламента немедленно. Вы извинились за то, что не закончили войну, почему же Вы не извинитесь за то, что на этой войне зарабатываете миллиарды? Я призываю Петра Алексеевича добровольно сняться с выборов», - цитирует РИА Новости выступление Вилкула перед парламентариями в Раде.

Ранее стало известно, что команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала ряд материалов о многомиллионных хищениях. Авторы расследования утверждают, что Петр Порошенко и люди из его ближайшего окружения на протяжении последних трех лет продавали оборонным предприятиям комплектующие для военной техники с огромной наценкой, которая доходила до 300%.

При этом контрабандный товар ввозился на территорию страны из-за рубежа или приобретался на армейских складах на самой Украине. Таким образом причастные к хищениям могли заработать более девяти миллионов долларов.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Среди лидеров президентской гонки социологи выделяют Юлию Тимошенко, которая возглавляет партию «Батькивщина», шоумена и юмориста Владимира Зеленского и пока еще действующего главу государства Петра Порошенко.

Рейтинг последнего составляет порядка 20%.